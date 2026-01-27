Der vietnamesische Fahrzeughersteller Kim Long Motor und der chinesische Auto- und Batteriehersteller BYD kooperieren beim Bau einer neuen Batteriefabrik in Vietnam. Dabei ist eine Investition von 130 Millionen US-Dollar geplant. Dabei wird Kim Long Motor den Bau der Fabrik für EV-Batterien in seinem Automobilproduktions' und Montage'Industriepark in Huáº¿ in Vietnam finanzieren. BYD wiederum ist für Technologie und technische Umsetzung verantwortlich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
