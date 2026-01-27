© Foto: Ann-Dee Lamour - Ann-Dee Lamour/SIPADer US-Rüstungskonzern RTX Corporation hat mit einem Umsatzsprung auf 24,2 Milliarden US-Dollar überrascht und die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Aktie legt spürbar zu.Die RTX Corporation hat starke Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 vorgelegt und zugleich einen selbstbewussten Ausblick für 2026 präsentiert. Im Schlussquartal stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 24,2 Milliarden US-Dollar, angetrieben von einem kräftigen organischen Wachstum von 14 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie (Non-GAAP) erreichte 1,55 US-Dollar, lag damit leicht über dem Vorjahr und übertraf die Analystenerwartungen um 0,08 US-Dollar. Auf GAAP-Basis meldete RTX einen Gewinn von 1,19 …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE