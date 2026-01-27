Stuttgart - Die CDU will die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer 2042 nach Deutschland holen.



Wie die "Rheinische Post" (Mittwoch) berichtet, geht dies aus einem Antrag für den CDU-Bundesparteitag im Februar hervor. In dem Papier heißt es: "Die CDU Deutschlands befürwortet eine Bewerbung Deutschlands bei der Fifa als Austragungsort der Fußball-Weltmeisterschaft (Fifa World Cup) der Männer für das Jahr 2042."



Weiterhin wird die Bundesregierung aufgefordert, ein Konzept für Deutschland als Austragungsort zu erarbeiten und eine Bewerbung des DFB zu unterstützen. Laut Zeitung soll dem Parteitag die Annahme des Antrags empfohlen werden.



In der Begründung wird unter anderem auf positive Aspekte der WM 2006 und der Fußball-EM 2024 in Deutschland verwiesen. "Eine Austragung ist eine Einladung an die Welt, Kultur kennenzulernen und Gastfreundschaft in Deutschland mitzuerleben", heißt es. Inzwischen gebe es eine Vielzahl an Bewerbungen und Ausrichtungen durch autoritäre Länder, etwa Katar 2022 und Saudi-Arabien 2034, die die Fußball-Weltmeisterschaft nutzen wollten, "um ihr Image aufzupolieren". Daher sollte es gerade für Deutschland ein großes Anliegen sein, "als Ausrichtungsland die Werte des Fußballs wie zum Beispiel Fairplay als Rechtsstaat und Demokratie zu vertreten".





