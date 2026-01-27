Anzeige
Mehr »
Dienstag, 27.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
1 Billion Dollar reichen nicht: Europas kritisches Rohstoffproblem
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 860180 | ISIN: FR0000121972 | Ticker-Symbol: SND
Tradegate
27.01.26 | 14:57
235,05 Euro
+0,71 % +1,65
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
CAC-40
EURONEXT-100
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
SCHNEIDER ELECTRIC SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SCHNEIDER ELECTRIC SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
235,10235,1514:58
235,10235,1514:58
DZ Bank
27.01.2026 14:11 Uhr
254 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Schneider Electric - Der heimliche Gigant hinter dem KI-Boom

Schneider Electric - Der heimliche Gigant hinter dem KI-Boom


Schneider Electric etabliert sich zunehmend als kritischer Ausrüster für die physische Infrastruktur moderner Rechenzentren und die wachsenden Anforderungen Künstlicher Intelligenz. Im Mittelpunkt stehen dabei effiziente Technologien zur Kühlung und Stromversorgung, ohne die der Betrieb leistungsfähiger KI-Chips kaum möglich wäre.

Das digitale Rückgrat der Energiewelt: Mehr als nur Strom

Schneider Electric wird von Laien oft fälschlicherweise für einen Energieversorger gehalten, der Strom produziert. Tatsächlich aber liefert der französische Konzern die kritische Infrastruktur, die nötig ist, damit Strom überhaupt sicher und effizient fließen kann. Man kann sich das Unternehmen als den Architekten des modernen Stromnetzes vorstellen: Von der einfachen Sicherung im Wohnhaus bis hin zu hochkomplexen Steuerungssystemen in riesigen Fabriken bietet Schneider die nötige Hardware und Software an. Das Geschäft teilt sich dabei grob in zwei Hauptbereiche: das Energiemanagement, also die Verteilung und effiziente Nutzung von Strom, und die Industrieautomation, bei der Maschinen und Prozesse digital gesteuert werden. Für Anleger ist entscheidend, dass Schneider Electric nicht nur "dumme" Hardware wie Schalter oder Transformatoren verkauft, sondern diese zunehmend mit der eigenen Softwareplattform "EcoStruxure" verknüpft. Diese Digitalisierung erlaubt es Kunden, ihren Energieverbrauch in Echtzeit zu überwachen und drastisch zu senken - ein Verkaufsargument, das angesichts steigender Strompreise und strengerer Klimagesetze fast jedes Unternehmen überzeugt.





-

-
-
-- -Basiswertkurs: -
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: -
Basispreis-Knock-Out-Barriere-
Hebel-Abstand zum Basispreis in %-
Abstand zum Knock-Out in %-Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße-

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:




© 2026 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.