MEDIENMITTEILUNG
Der Präsident des Verwaltungsrates, Michael Oehme, ist während seines Aufenthaltes im Januar 2026 in der Dominikanischen Republik unerwartet verstorben. Der Verwaltungsrat spricht der Familie sein aufrichtiges Beileid aus.
