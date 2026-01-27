Amagvik AG / Schlagwort(e): Sonstiges

St. Gallen, 27. Januar 2026 Der Präsident des Verwaltungsrates, Michael Oehme, ist während seines Aufenthaltes im Januar 2026 in der Dominikanischen Republik unerwartet verstorben. Der Verwaltungsrat spricht der Familie sein aufrichtiges Beileid aus.



Bis auf weiteres übernimmt Joelkis Rosario, Mitglied des Verwaltungsrates, die operativen Funktionen der Amagvik AG. Zudem wird der Verwaltungsrat in den nächsten Tagen zu einer ausserordentlichen Generalversammlung einladen, um die statutenkonforme Konstituierung des Verwaltungsrates erneut sicher zu stellen.



In Absprache mit BX Swiss ist der Handel der Namenaktien an der BX Swiss heute Nachmittag ab 13.30 Uhr eingestellt. Der Handel wird morgen, 28. Januar 2026, zu Börsenbeginn wieder eröffnet. Kontakt

Joelkis Rosario

Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen

T +41 71 388 76 01

info@amagvik.ch Amagvik AG

www.amagvik.ch

Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Sie fokussiert ihre Geschäftsaktivitäten auf den Aufbau eines nachhaltigen Immobilienportfolios mit Wohnimmobilien, insbesondere im Raum Ostschweiz. Langfristig wird basierend auf einer "Build and Hold" Strategie ein Portfolio an selbsterstellten Renditeliegenschaften mit Wohnnutzung aufgebaut. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705. Disclaimer

