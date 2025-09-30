Amagvik AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Amagvik AG veröffentlicht Halbjahresergebnis 2025



30.09.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MEDIENMITTEILUNG



Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX Swiss St. Gallen, 30. September 2025 Die Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) veröffentlichte heute das Halbjahresergebnis 2025. Im ersten Halbjahr 2025 hat der Verwaltungsrat versucht, die Liquiditätssituation der Gesellschaft zu verbessern. Zu diesem Zweck und zum Abbau der Fremdfinanzierung gegenüber Bankinstituten wurde das laufende Wohnbauprojekt in Dussnang-Oberwangen im ersten Halbjahr 2025 verkauft. Zugleich wurde ein Teil des ehemaligen Darlehens Amagvi Vierte AG (31.12.2024: TCHF 2'933) durch den Hauptaktionär und Verwaltungsratspräsidenten Michael Oehme im Umfang von TCHF 1'500 als gesetzliche Kapitaleinlagereserve eingebracht, und per 30 Juni 2025 ein verbleibender Betrag von TCHF 1'405 im Kontokorrent des Aktionärs Michael Oehme ausgewiesen. Mit der gesetzlichen Kapitaleinlagereserve konnte die Eigenkapitalsituation der Gesellschaft kurzfristig gestärkt werden. Liegenschaftsportfolio per 30. Juni 2025 Nach Veräusserung des Projekts in Dussnang-Oberwangen verbleiben im Portfolio der Gesellschaft aktuell noch zwei Neubauprojekte, deren weitere Planung und Umsetzung vorangetrieben werden: Das Projekt im Stadtgebiet von Amriswil umfasst neu insgesamt 44 Wohneinheiten mit 2,5 bis 4,5 Zimmer Wohnungen und 6 Gewerbeeinheiten in den Erdgeschossen sowie 68 dazugehörende Einstellplätze und ausreichend Aussenstellplätze. Mit der Baubewilligung für das Projekt wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 gerechnet. Hier konnte in Abstimmung mit der Gemeinde ein Bebauungsplan erstellt werden, der weitgehend baueingabefähig ist. Es müssen zudem noch Modelle geliefert werden, die eine Prüfung der Einbindung ins Stadtbild ermöglichen. Für die Anmietung mehrerer Gewerbeeinheiten hat sich einer der führenden Detailhändler der Schweiz interessiert gezeigt, der auch bei der Realisierung unterstützen will. Beim Bauprojekt in Romanshorn werden entweder zwei Mehrfamilienhäuser mit je 6 Wohnungen (2,5 bis 3,5 Zimmer Wohnungen) oder mit je 3 Wohnungen (4,5 bis 5,5 Zimmer Wohnungen) oder ein Mix daraus, sowie eine gemeinsame Tiefgarage mit 12 Einstellplätzen entstehen. Das Projekt ist baugenehmigt. Die Genehmigung wurde unlängst für ein Jahr verlängert. Die Finanzierung soll nun um die Baukosten aufgestockt werden. Entsprechende Gespräche laufen aktuell mit der finanzierenden Bank. Baubeginn soll Frühjahr 2026 sein. Finanzergebnis per 30. Juni 2025 Erfolgsrechnung

Im ersten Halbjahr wurde das Projekt in Dussnang-Oberwangen verkauft. Unter Berücksichtigung der Verkaufskosten und zusätzlichen Projektkosten, die im H1 2025 für das Projekt nochmals aktiviert wurden, belief sich der Erfolg aus Verkauf der Liegenschaft auf TCHF -358. Der betriebliche Aufwand erhöhte sich insgesamt auf TCHF 378 (H1 2024: TCHF 145), was mehrheitlich auf erhöhten Personalaufwand (aufgrund von zusätzlichem Personal) und Beratungsaufwand im Zusammenhang mit Anwaltskosten für die Kapitaleinbringung und Einbringung weiterer Immobilien im zweiten Halbjahr 2025 sowie Kosten für die Gewinnung von Investoren zurückzuführen ist. Nach Hypothekar- und Darlehensaufwand von total TCHF 199, Finanzertrag von TCHF 3 und Steuern von TCHF 2 belief sich der Verlust des ersten Halbjahrs 2025 auf TCHF -941 (H1 2024: TCHF -393). Bilanz

Die Bilanz reduzierte sich auf der Aktivseite, mehrheitlich durch den Verkauf der Liegenschaft in Dussnang-Oberwangen auf TCHF 10'777 (31.12.2024: TCHF 15'285). Der Wert der Liegenschaften-Projekte belief sich per 30. Juni 2025 auf TCHF 9'118 (31.12.2024: TCHF 13'615). Das Umlaufvermögen beinhaltet vor allem flüssige Mittel von TCHF 497 (31.12.2024: TCHF 431) und kurzfristige Forderungen in Höhe von TCHF 1'061 (31.12.2024: TCHF 512). Auf der Passivseite summieren sich die verzinslichen Verbindlichkeiten (u.a. Hypothekarfinanzierungen und Kontokorrent des Hauptaktionärs) für die Neubauliegenschaften auf total TCHF 8'126 (31.12.2024: TCHF 12'870). Weitere kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen machten TCHF 77 (31.12.2024: TCHF 399) aus. Das Eigenkapital der Gesellschaft zum 30. Juni 2025 wurde durch die Einbringung der gesetzlichen Kapitalreserve in Höhe von TCHF 1'500 gestärkt und belief sich per Bilanzstichtag 30. Juni 2025 auf TCHF 2'574 (31.12.2024: TCHF 2'015). Ausblick Der Verwaltungsrat plant in der zweiten Jahreshälfte 2025 mehrere Massnahmen, die die Eigenkapitalbasis sowie das operative Geschäft stärken sollen. Zum einen die Einbringung von zwei vermieteten Immobilien durch den Hauptaktionär und Verwaltungsratspräsidenten Michael Oehme. Fernerhin ist vorgesehen, einen überschüssigen Vermarktungsgewinn von vier Neubauten (Doppeleinfamilienhäuser) aus einer Gesellschaft, die dem Hauptaktionär gehört, in die Amagvik AG einzubringen. Hierdurch soll bis spätestens 31. März 2026 zusätzliche Liquidität geschaffen werden. Parallel dazu finden Gespräche mit Investoren zur Zeichnung von Anteilen einer Wandelanleihe statt. Halbjahresbericht 2025 Der Halbjahresbericht 2025 ist auf der Website der Gesellschaft unter https://amagvik.ch/investor-relations/ Rubrik Finanzberichte verfügbar. Kontaktperson

Michael Oehme, Präsident des Verwaltungsrates

Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen

T +41 71 388 76 01

info@amagvik.ch Amagvik AG

www.amagvik.ch

Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Sie fokussiert ihre Geschäftsaktivitäten auf den Aufbau eines nachhaltigen Immobilienportfolios mit Wohnimmobilien, insbesondere im Raum Ostschweiz. Langfristig wird basierend auf einer "Build and Hold" Strategie ein Portfolio an selbsterstellten Renditeliegenschaften mit Wohnnutzung aufgebaut. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705. Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Amagvik AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant", "wird" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Amagvik AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden.

Ende der Adhoc-Mitteilung