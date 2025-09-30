Amagvik AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
St. Gallen, 30. September 2025
Die Amagvik AG (BX Swiss: AMAN) veröffentlichte heute das Halbjahresergebnis 2025. Im ersten Halbjahr 2025 hat der Verwaltungsrat versucht, die Liquiditätssituation der Gesellschaft zu verbessern. Zu diesem Zweck und zum Abbau der Fremdfinanzierung gegenüber Bankinstituten wurde das laufende Wohnbauprojekt in Dussnang-Oberwangen im ersten Halbjahr 2025 verkauft. Zugleich wurde ein Teil des ehemaligen Darlehens Amagvi Vierte AG (31.12.2024: TCHF 2'933) durch den Hauptaktionär und Verwaltungsratspräsidenten Michael Oehme im Umfang von TCHF 1'500 als gesetzliche Kapitaleinlagereserve eingebracht, und per 30 Juni 2025 ein verbleibender Betrag von TCHF 1'405 im Kontokorrent des Aktionärs Michael Oehme ausgewiesen. Mit der gesetzlichen Kapitaleinlagereserve konnte die Eigenkapitalsituation der Gesellschaft kurzfristig gestärkt werden.
Liegenschaftsportfolio per 30. Juni 2025
Nach Veräusserung des Projekts in Dussnang-Oberwangen verbleiben im Portfolio der Gesellschaft aktuell noch zwei Neubauprojekte, deren weitere Planung und Umsetzung vorangetrieben werden:
Das Projekt im Stadtgebiet von Amriswil umfasst neu insgesamt 44 Wohneinheiten mit 2,5 bis 4,5 Zimmer Wohnungen und 6 Gewerbeeinheiten in den Erdgeschossen sowie 68 dazugehörende Einstellplätze und ausreichend Aussenstellplätze. Mit der Baubewilligung für das Projekt wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 gerechnet. Hier konnte in Abstimmung mit der Gemeinde ein Bebauungsplan erstellt werden, der weitgehend baueingabefähig ist. Es müssen zudem noch Modelle geliefert werden, die eine Prüfung der Einbindung ins Stadtbild ermöglichen. Für die Anmietung mehrerer Gewerbeeinheiten hat sich einer der führenden Detailhändler der Schweiz interessiert gezeigt, der auch bei der Realisierung unterstützen will.
Beim Bauprojekt in Romanshorn werden entweder zwei Mehrfamilienhäuser mit je 6 Wohnungen (2,5 bis 3,5 Zimmer Wohnungen) oder mit je 3 Wohnungen (4,5 bis 5,5 Zimmer Wohnungen) oder ein Mix daraus, sowie eine gemeinsame Tiefgarage mit 12 Einstellplätzen entstehen. Das Projekt ist baugenehmigt. Die Genehmigung wurde unlängst für ein Jahr verlängert. Die Finanzierung soll nun um die Baukosten aufgestockt werden. Entsprechende Gespräche laufen aktuell mit der finanzierenden Bank. Baubeginn soll Frühjahr 2026 sein.
Finanzergebnis per 30. Juni 2025
Erfolgsrechnung
Nach Hypothekar- und Darlehensaufwand von total TCHF 199, Finanzertrag von TCHF 3 und Steuern von TCHF 2 belief sich der Verlust des ersten Halbjahrs 2025 auf TCHF -941 (H1 2024: TCHF -393).
Bilanz
Auf der Passivseite summieren sich die verzinslichen Verbindlichkeiten (u.a. Hypothekarfinanzierungen und Kontokorrent des Hauptaktionärs) für die Neubauliegenschaften auf total TCHF 8'126 (31.12.2024: TCHF 12'870). Weitere kurzfristige Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungen machten TCHF 77 (31.12.2024: TCHF 399) aus.
Das Eigenkapital der Gesellschaft zum 30. Juni 2025 wurde durch die Einbringung der gesetzlichen Kapitalreserve in Höhe von TCHF 1'500 gestärkt und belief sich per Bilanzstichtag 30. Juni 2025 auf TCHF 2'574 (31.12.2024: TCHF 2'015).
Ausblick
Der Verwaltungsrat plant in der zweiten Jahreshälfte 2025 mehrere Massnahmen, die die Eigenkapitalbasis sowie das operative Geschäft stärken sollen. Zum einen die Einbringung von zwei vermieteten Immobilien durch den Hauptaktionär und Verwaltungsratspräsidenten Michael Oehme. Fernerhin ist vorgesehen, einen überschüssigen Vermarktungsgewinn von vier Neubauten (Doppeleinfamilienhäuser) aus einer Gesellschaft, die dem Hauptaktionär gehört, in die Amagvik AG einzubringen. Hierdurch soll bis spätestens 31. März 2026 zusätzliche Liquidität geschaffen werden. Parallel dazu finden Gespräche mit Investoren zur Zeichnung von Anteilen einer Wandelanleihe statt.
Halbjahresbericht 2025
Der Halbjahresbericht 2025 ist auf der Website der Gesellschaft unter https://amagvik.ch/investor-relations/ Rubrik Finanzberichte verfügbar.
