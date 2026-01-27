Puma hat einen neuen Großaktionär. Anta Sports übernimmt den 29-prozentigen Anteil von der französischen Milliardärsfamilie Pinault. Dafür legt Anta 1,5 Milliarden Euro auf den Tisch. Je Aktie sind dies 35 Euro, wie Anta Sports am Dienstag in Hongkong mitteilte.Anta Sports hat in den letzten Jahren mehrere Deals an Land gezogen. Mittlerweile gehören Brands wie Atomic, Fila, Jack Wolfskin, Salomon und Wilson zum chinesischen Sportartikel-Hersteller.Anta Sports betonte in der Mitteilung allerdings, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
