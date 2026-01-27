RTX liefert zum Jahresende deutlich bessere Zahlen als erwartet. Umsatz, Gewinn und Cashflow liegen klar über den Prognosen. Besonders die Rüstungssparte Raytheon profitiert von steigenden Auslieferungen. Auch der Ausblick überzeugt. Am Markt kommt das Zahlenwerk ebenfalls gut an - die Aktie klettert vorbörslich bis an ihr Allzeithoch.RTX hat im vierten Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,55 Dollar und damit knapp über den 1,54 Dollar aus dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
