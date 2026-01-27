© Foto: UnsplashSilber schießt auf Rekorde, angetrieben von Panikkäufen und spekulativen Turbo-Tradern. Aber Ex-JPMorgan-Star Marko Kolanovic warnt: Die Rallye sei nicht nachhaltig - der Preis könnte sich noch 2026 halbieren.Der Silbermarkt erlebt historische Ausschläge - und eine ungewöhnlich scharfe Warnung. Der frühere JPMorgan-Chefstratege Marko Kolanovic hält die aktuellen Rekordpreise für nicht nachhaltig und erwartet einen massiven Einbruch. Silber war am Montag auf 113,25 US-Dollar je Unze gestiegen, am Mittwoch notiert das Edelmetall bei knapp unter 113 US-Dollar. Kolanovic führt den Höhenflug jedoch nicht auf Fundamentaldaten zurück, sondern auf spekulative Kräfte: "Meme-Händler, die versuchen, …Den vollständigen Artikel lesen
