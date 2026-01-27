Mit zwei Pilotanlagen will ein Konsortium um das Fraunhofer ISE zeigen, dass der Ressourcenbedarf an Rohstoffen und die Investitionskosten deutlich gesenkt werden können, wenn das Spannungsniveau von Photovoltaik-Anlagen auf Mittelspannung angehoben wird. Die Anlagen werden dabei mt 3 Kilovolt String-Wechselrichtern ausgestattet. Das Forschungsprojekt "PVgoesMV" will die Photovoltaik in die Mittelspannung bringen. Ziel sei es, zwei Pilotanlagen aufzubauen und zu betreiben, bei denen das Spannungsniveau auf Mittelspannung angehoben wird. Damit soll gezeigt werden, dass dieser Schritt für große ...Den vollständigen Artikel lesen ...
