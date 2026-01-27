Freienbach SZ - Die Sparkli AG hat in einer Finanzierungsrunde Startkapital in Höhe von 5 Millionen Dollar erhalten. Das geschäftsführende Ex-Google-Trio des Startups entwickelt eine Lernplattform für Kinder. Damit können 5- bis 12-Jährige ihre eigenen interaktiven Lernexpeditionen zu beliebigen Themen erstellen. Das in Freienbach ansässige Startup Sparkli hat laut einem Bericht von startupticker.ch in einer Frühfinanzierungsrunde 5 Millionen Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab