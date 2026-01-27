Anzeige
Mehr »
Dienstag, 27.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
1 Billion Dollar reichen nicht: Europas kritisches Rohstoffproblem
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 870747 | ISIN: US5949181045 | Ticker-Symbol: MSF
Tradegate
27.01.26 | 15:36
399,70 Euro
+1,02 % +4,05
Branche
Software
Aktienmarkt
NASDAQ-100
DJ Industrial
S&P 100
S&P 500
1-Jahres-Chart
MICROSOFT CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MICROSOFT CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
399,85399,9015:38
399,85399,9515:37
Markus Weingran
27.01.2026 15:27 Uhr
113 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Top 5 Chip- & Speicher-Aktien: SK Hynix: Deal mit Microsoft, Kolanovic: Silber halbiert sich & Puma

Mitten in den Silber-Hype gibt der ehemalige Chefstratege von JPMorgan Marko Kolanovic eine Horror-Prognose ab. Seiner Meinung nach könnte sich der Silberpreis bis zum Ende des Jahres wieder halbieren. Thema des Tages: 5 Top Chip- und Speicheraktien Während der Hype um klassische Software-Aktien abflacht, rückt das Rückgrat der digitalen Welt wieder ins Zentrum der Macht: Halbleiter und Speichertechnologien sind das neue Öl der Weltwirtschaft. Von der massiven Aufrüstung der KI-Rechenzentren bis hin zur unstillbaren Gier nach effizienten Speichermedien für die nächste Generation mobiler Endgeräte - wer heute die richtigen Chip-Werte im Portfolio hat, sichert sich einen Platz in der ersten …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.