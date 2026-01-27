Top 5 Chip- & Speicher-Aktien: SK Hynix: Deal mit Microsoft, Kolanovic: Silber halbiert sich & Puma

Mitten in den Silber-Hype gibt der ehemalige Chefstratege von JPMorgan Marko Kolanovic eine Horror-Prognose ab. Seiner Meinung nach könnte sich der Silberpreis bis zum Ende des Jahres wieder halbieren. Thema des Tages: 5 Top Chip- und Speicheraktien Während der Hype um klassische Software-Aktien abflacht, rückt das Rückgrat der digitalen Welt wieder ins Zentrum der Macht: Halbleiter und Speichertechnologien sind das neue Öl der Weltwirtschaft. Von der massiven Aufrüstung der KI-Rechenzentren bis hin zur unstillbaren Gier nach effizienten Speichermedien für die nächste Generation mobiler Endgeräte - wer heute die richtigen Chip-Werte im Portfolio hat, sichert sich einen Platz in der ersten …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran