Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlagethemen erweitern das Angebot: variabel verzinsliche Euro-Anleihen hoher Bonität, thematische Aktieninvestments, spezialisierte Anleihefonds, sowie breit diversifizierte Aktienlösungen, so die Deutsche Börse AG.Der Xtrackers Floating Rate Notes Active UCITS ETF (ISIN: IE000F04HGE5) werde aktiv verwaltet und investiere überwiegend in auf Euro lautende, variabel verzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von bis zu drei Jahren. Der Schwerpunkt liege auf Schuldverschreibungen von Emittenten mit hoher Bonität aus dem Euroraum. Ergänzend könne der Fonds auch in andere festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie liquide Mittel wie Bankguthaben investieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
