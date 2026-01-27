Münchener Rück Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 27.01.26

Der Konzern hat in diesem Jahr weniger Belastungen durch Großschadensereignisse erfahren. Das Konzernergebnis 2025 wurde mit 6 Mrd. EUR prognostiziert.

? Münchner Rück WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Ticker: MUV2

? Drei Key Takeaways

Solide Fundamentaldaten trotz hoher Schadenssummen Die Münchener Rück bestätigt für 2025 eine Ergebnisprognose von rund 6 Mrd. EUR . Trotz weiterhin hoher Naturkatastrophenschäden liegen diese im langjährigen Durchschnitt, während die unterdurchschnittliche Großschadensbelastung und der Beitrag der ERGO das Ergebnis stützen.

Aktie im Fokus, Bewertung attraktiv Mit einem KGV 2026 von rund 10 und einer prognostizierten Dividendenrendite von knapp 4,7 % gilt die Aktie fundamental als stark unterbewertet . Für langfristig orientierte Anleger bleibt die Münchener Rück damit trotz Kursschwäche attraktiv.

Charttechnisch kurzfristig bärisch Sowohl im Tages- als auch im 4-Stunden-Chart dominiert ein bärisches Bild. Solange die Aktie unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20/SMA200) notiert, überwiegen die Abwärtsrisiken. Eine nachhaltige Trendwende wäre erst oberhalb der SMA200 zu erwarten.

Die Münchener Rück blickt auf ein vergleichsweise moderates Jahr bei den Großschadensereignissen zurück. Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert der Konzern ein Konzernergebnis von rund 6 Mrd. EUR. Trotz der zuletzt schwächeren Kursentwicklung bleibt die Münchener-Rück-Aktie im Fokus langfristig orientierter Anleger.

Fundamentaldaten der Münchener Rück (Prognose - Bewertung)

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 508,80 EUR Marktkapitalisierung 65,94 Mrd. EUR Umsatz 2024 69,30 Mio. EUR Eigenkapitalquote (2024) 11,47 % KGV 2026* 10,13 Dividendenrendite 2026* 4,73 % 4-Wochen-Performance -13,07 % Bewertung stark unterbewertet Branche Versicherungen

* Prognose

Parkettgeflüster: Großschäden und Ergebnisentwicklung

Nach Angaben des Konzerns beliefen sich die versicherten Schäden aus Naturkatastrophen 2025 auf rund 108 Mrd. US-Dollar. Zwar lagen diese unter dem Vorjahreswert von 147 Mrd. US-Dollar, überschritten jedoch erneut die Marke von 100 Mrd. US-Dollar und bewegten sich damit im Bereich des Zehnjahresdurchschnitts.

Die teuerste Naturkatastrophe 2025 waren die Waldbrände in und um Los Angeles, die mit rund 40 Mrd. US-Dollar die bislang teuerste Waldbrandkatastrophe weltweit darstellten. Die Hurrikan-Saison in den USA verlief dagegen vergleichsweise glimpflich, mit Schäden von rund 3 Mrd. US-Dollar. In Europa beliefen sich die Schäden auf 5,5 Mrd. EUR, in der Asien-Pazifik-Region mussten Versicherer 9 Mrd. EUR auszahlen - bei Gesamtschäden von rund 73 Mrd. EUR.

Im 3. Quartal 2025 erzielte die Münchener Rück ein Konzernergebnis von knapp 2 Mrd. EUR. Für die ersten neun Monate summierte sich das Ergebnis auf 5,2 Mrd. EUR. Für das Gesamtjahr bestätigt der Konzern seine Münchener-Rück-Prognose von 6 Mrd. EUR, getragen vor allem durch eine unterdurchschnittliche Großschadensbelastung. Auch die Tochter ERGO leistete mit 304 Mio. EUR einen positiven Ergebnisbeitrag....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.