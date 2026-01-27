Das Investitionsvolumen für das Projekt beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Der Batteriespeicher mit 100 Megawatt Leistung soll bereits im Frühjahr in Betrieb gehen und rasch auf 400 Megawatt ausgebaut werden. Die DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) hat die Finanzierung für einen Batteriespeicher mit 100 Megawatt Leistung und 200 Megawattstunden Kapazität von Münch Energie strukturiert. Das Investitionsvolumen für das Projekt liege im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Ein Bankenkonsortium unter Führung der DAL stelle dafür Projektmittel zur Verfügung. Bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
