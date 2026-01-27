MSCI Inc. (NYSE: MSCI) gab heute die Einleitung einer Konsultation zu einem Vorschlag bekannt, Griechenland in einem Schritt vom Status eines Schwellenmarktes in den Status eines entwickelten Marktes umzuwandeln, wobei die Umsetzung für die Indexüberprüfung im August 2026 vorgesehen ist.

Im Rahmen der MSCI 2025 Market Classification Review hat MSCI anerkannt, dass der griechische Markt Fortschritte bei der Angleichung an die in den entwickelten Märkten Europas üblichen Zugänglichkeitsstandards gemacht hat und dass Griechenland auch die Kriterien für die wirtschaftliche Entwicklung erfüllt, die für den Status eines entwickelten Marktes erforderlich sind. Zu diesem Zeitpunkt erfüllte Griechenland jedoch nicht die Regel zur Größe und Liquiditätsbeständigkeit, wonach mindestens fünf Unternehmen in den letzten acht Indexüberprüfungen die Kriterien des Developed Market Standard Index erfüllen müssen, um eine Höherstufung in Betracht zu ziehen.

MSCI behandelt europäische Länder, die als entwickelte Märkte klassifiziert sind, für die Zwecke der Indexerstellung und -pflege als eine Einheit. Dieser Ansatz spiegelt den hohen Integrationsgrad wider, der auf den europäischen Aktienmärkten zu beobachten ist, einschließlich einer harmonisierten Marktinfrastruktur, einer Angleichung der Rechtsvorschriften und einer grenzüberschreitenden Zugänglichkeit. Im Einklang mit diesem Rahmenwerk holte MSCI bei den Marktteilnehmern Feedback dazu ein, ob die Persistenzregel gemäß den Größen- und Liquiditätsanforderungen auf Griechenland angewendet werden sollte, als es um die mögliche Neuklassifizierung des Landes als entwickelter Markt ging.

Jüngste Rückmeldungen internationaler institutioneller Anleger bestätigen die Entscheidung, im Falle Griechenlands auf die Anwendung der Regel zur Größe und Liquidität zu verzichten und eine Konsultation über eine mögliche Neueinstufung als entwickelter Markt einzuleiten. Marktteilnehmer stellten fest, dass die Marktgröße Griechenlands mit anderen kleineren entwickelten Märkten vergleichbar ist und die Nachbildbarkeit des Index keine Probleme bereitet.

"Investoren betrachten die Europäische Union als einen hochintegrierten Wirtschafts- und Finanzblock, sodass eine unterschiedliche Behandlung Griechenlands bei der Marktklassifizierung inkonsequent erscheint", erklärte Raman Aylur Subramanian, Head of Market Classification and Taxonomies. "Das Wachstum der Handelsliquidität und die in den letzten Jahren umgesetzten Reformen zur Verbesserung der Zugänglichkeit haben Griechenland näher an die Standards der entwickelten europäischen Märkte herangeführt, was eine Konsultation über eine mögliche Neuklassifizierung rechtfertigt."

MSCI begrüßt Rückmeldungen von Marktteilnehmern zu diesem Vorschlag zur Neuklassifizierung bis zum 16. März 2026 und wird seine Entscheidung bis zum 31. März 2026 bekannt geben. Um an der Konsultation teilzunehmen, bitten wir Sie, Ihr Feedback über eine Online-Umfrage unter folgender Adresse abzugeben: https://www.msci.com/consultation-Greece

Weitere Einzelheiten finden Sie im Konsultationsdokument, das unter folgender Adresse verfügbar ist: www.msci.com/index-consultations.

-Ende-

Über MSCI

MSCI Inc. (NYSE: MSCI) stärkt die globalen Märkte, indem es die Akteure des gesamten Finanzökosystems durch eine gemeinsame Sprache verbindet. Unsere wissenschaftlich fundierten Daten, Analysen und Indizes, die durch modernste Technologie unterstützt werden, setzen Maßstäbe für globale Investoren und helfen unseren Kunden, Risiken und Chancen zu verstehen, damit sie bessere Entscheidungen treffen und Innovationen vorantreiben können. Wir unterstützen Verwalter und Inhaber von Finanzanlagen, Sponsoren und Investoren auf dem Privatmarkt, Hedgefonds, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Unternehmen. Nähere Information unter www.msci.com.

Das Verfahren zur Einreichung einer förmlichen Indexbeschwerde ist auf der Seite zur Indexregulierung auf der MSCI-Website zu finden: https://www.msci.com/index-regulation.

