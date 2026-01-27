Anzeige
Mehr »
Dienstag, 27.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
1 Billion Dollar reichen nicht: Europas kritisches Rohstoffproblem
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 593612 | ISIN: DE0005936124 | Ticker-Symbol: OHB
Xetra
27.01.26 | 16:55
270,00 Euro
+17,90 % +41,00
Branche
Luftfahrt/Rüstung
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
OHB SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OHB SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
265,00266,0017:11
0,0000,00017:11
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
OHB
OHB SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
OHB SE270,00+17,90 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.