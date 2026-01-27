DJ VW ruft in den USA 44.500 Elektro-SUVs wegen Batteriebrand-Gefahr zurück

Von Adriano Marchese

DOW JONES--Volkswagen ruft in den USA etwa 44.500 Elektro-SUVs wegen des erhöhten Risikos, dass die Hochspannungsbatterien überhitzen und in Brand geraten, zurück. Davon betroffen sind nach Angaben der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) bestimmte Fahrzeuge des Modells ID.4 der Baujahre 2023 bis 2025.

Neben der Befürchtung, dass die Hochspannungsbatterien in den betroffenen Fahrzeugen überhitzen könnten, können die Batteriezellmodule in selteneren Fällen falsch ausgerichtete Elektroden enthalten. Auch letzteres kann zu einem Batteriebrand führen.

Insgesamt betrifft der Rückruf 44.551 Fahrzeuge, wobei es sich in den meisten Fällen um Überhitzungsprobleme und nicht um falsch ausgerichtete Elektroden handelt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2026 11:00 ET (16:00 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.