Die Volkswagen-Aktie rückt wieder stärker in den Fokus, nachdem der Konzern seine Strategie im wichtigsten Automarkt der Welt neu ausrichtet. Die neue "In China, für China"-Strategie könnte auch das Geschäft von Nvidia belasten. In den vergangenen Jahren hatte VW in China massiv an Marktanteilen verloren - insbesondere an lokale Hersteller wie BYD oder Geely. Nun setzt der Autobauer auf einen radikalen Strategiewechsel: mehr lokale Entwicklung, mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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