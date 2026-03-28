In herausfordernden Marktphasen spielt Contrarian Florian Söllner seine Trading-Stärke aus und zeigt, wie sich Anleger nun optimal positionieren können.Hohe Volatilität, ständig neue Nachrichten und Schlagzeilen - die Börsen stehen derzeit unter Strom. Doch gerade in solchen Marktphasen entstehen häufig die besten Chancen für Anleger - wenn sie einen kühlen Kopf bewahren. Der Experte Florian Söllner beschäftigt sich seit über 25 Jahren passioniert mit der Börse und hat einen starken Instinkt für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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