Das Weihnachtsgeschäft brachte für LVMH nicht die erhoffte Bescherung. Der weltweit größte Luxuskonzern kämpft mit einer deutlichen Nachfrageflaute, die nun auch das Herzstück des Imperiums trifft. Besonders die Kernsparte rund um Louis Vuitton und Dior zeigt Risse im Fundament, während sich die Gewichte innerhalb des Konzerns verschieben.Der Gesamtumsatz des weltgrößten Luxuskonzerns belief sich im vierten Quartal auf 22,7 Milliarden Euro. Damit stieg er um ein Prozent im Vergleich zum Vorjahr
