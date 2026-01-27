Das deutsche Börsenbarometer beendete den Dienstagshandel mit einem leichten Minus von 0,15 Prozent bei 24.894,44 Punkten. Zwischenzeitlich blitzte die psychologisch wichtige 25.000er-Marke kurz auf, halten konnte sich der Index dort jedoch nicht. Auch der MDax schwächelte und gab um 0,31 Prozent auf 31.727,85 Zähler nach.Bei den Einzelwerten stand Puma im Rampenlicht. Der Einstieg des chinesischen Sportgiganten Anta katapultierte die Aktie zunächst um über 21 Prozent nach oben - der höchste Stand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
