Anzeige
Mehr »
Dienstag, 27.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
1 Billion Dollar reichen nicht: Europas kritisches Rohstoffproblem
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A255F1 | ISIN: DE000A255F11 | Ticker-Symbol: VH2
Xetra
27.01.26 | 17:35
95,30 Euro
+0,10 % +0,10
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
1-Jahres-Chart
FRIEDRICH VORWERK GROUP SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FRIEDRICH VORWERK GROUP SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
95,0095,8019:31
95,3095,8019:31
DZ Bank
27.01.2026 19:11 Uhr
219 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Friedrich Vorwerk: Rekordjahr 2025 übertrifft Erwartungen. Profiteur von der 12 GW-Kraftwerksstrategie?

Friedrich Vorwerk: Rekordjahr 2025 übertrifft Erwartungen. Profiteur von der 12 GW-Kraftwerksstrategie?


Friedrich Vorwerk realisiert mit seinen Infrastrukturlösungen die deutsche Energiewende. Mit einem Rekordumsatz von über 704 Mio. Euro und einer Verdopplung des EBITDA wurden die Prognosen für 2025 eindrucksvoll pulverisiert. Die neue 12 GW-Kraftwerksstrategie fungiert als langfristiger Wachstumsturbo für das bereits prall gefüllte Auftragsbuch.

Friedrich Vorwerk baut die Adern für die Industriegesellschaft

Während die mediale Aufmerksamkeit oft auf den Herstellern von Windkraftanlagen oder Solarmodulen liegt, operiert die Friedrich Vorwerk in einer ebenso kritischen wie lukrativen Nische: der physischen Infrastruktur. Ohne die hochkomplexen Leitungs- und Anlagensysteme des Unternehmens, die von weitläufigen Pipelines über hochspezialisierte Gasdruckregel- und Messanlagen bis hin zu modernsten Elektrolyseuren zur Wasserstoffgewinnung reichen, bliebe die Energiewende ein theoretisches Konstrukt. Friedrich Vorwerk ist spezialisiert auf den Bau und Betrieb von Infrastruktur für Gas, Strom und Wasser, und genau hier liegen die massiven strukturellen Wachstumstreiber.





Endlos Turbo Long 61,2617 open end: Basiswert Friedrich Vorwerk Group

DU00WH
Quelle: DZ BANK: Geld 27.01. 12:05:45, Brief 27.01. 12:05:45
3,89 EUR3,93 EUR 15,43%Basiswertkurs: 100,40 EUR
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: Xetra , --
Basispreis61,2617 EURKnock-Out-Barriere61,2617 EUR
Hebel2,55xAbstand zum Basispreis in %38,98%
Abstand zum Knock-Out in %38,98%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





© 2026 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.