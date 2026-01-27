Paris / London / Zürich - Europas Börsen haben sich am Dienstag von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,62 Prozent auf 5.994,59 Punkte zu und baute somit seine moderaten Gewinne vom Wochenauftakt aus. Kurzzeitig liess der Index wieder die runde Marke von 6.000 Punkten hinter sich. Gegen grössere Gewinne sprach nach Aussage von Marktteilnehmern die kurz bevorstehenden Quartalsbilanzen der Unternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
