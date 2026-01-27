Cloudflare ist an der Börse aktuell nicht zu bremsen. Seit Beginn der Woche legte das Papier des Cloud-Spezialisten um rund 20 Prozent zu und markierte zeitweise Kurse von über 215 Dollar. Der Grund für die Rally ist kein klassischer Quartalsbericht, sondern ein viraler Trend.Auslöser der Euphorie ist ein Open-Source-Projekt namens "Moltbot" (zuvor Clawdbot). Der KI-Agent, der auf der Technologie von Anthropic basiert, verbreitete sich am Wochenende rasant in den sozialen Medien. Das Tool erledigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
