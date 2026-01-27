Anzeige
Mehr »
Dienstag, 27.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
1 Billion Dollar reichen nicht: Europas kritisches Rohstoffproblem
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A412Q0 | ISIN: CA46500E8678 | Ticker-Symbol: I010
Tradegate
27.01.26 | 21:59
10,032 Euro
+6,19 % +0,585
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ISOENERGY LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ISOENERGY LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
9,87010,06022:27
0,0000,00022:00
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ISOENERGY
ISOENERGY LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ISOENERGY LTD10,032+6,19 %
NEXGEN ENERGY LTD10,660+3,85 %
NEXGEN ENERGY LTD CDIS10,000-3,85 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.