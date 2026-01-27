Alle Geldbeträge sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Toronto, ON, 27. Januar 2026 - IsoEnergy Ltd. (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) (das "Unternehmen" oder "IsoEnergy") (- https://www.commodity-tv.com/play/isoenergy-exciting-ceo-insights-on-the-world-nuclear-association-meeting-and-corporate-update/ -) freut sich bekannt zu geben, dass man im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 20. Januar 2026 und im Zusammenhang mit dem Abschluss seiner Festübernahmefinanzierung (das "Angebot") auch seine nicht vermittelte Privatplatzierung (die "gleichzeitige Privatplatzierung") abgeschlossen hat, in deren Rahmen das Unternehmen 1.666.667 Stammaktien des Unternehmens (die "Aktien") zu einem Preis von 15,00 CAD pro Aktie an NexGen Energy Ltd. ("NexGen") zu einem Preis von 15,00 CAD pro Aktie ausgegeben hat, was einem Bruttoerlös von insgesamt 25.000.005 CAD entspricht.

Der Erlös aus der gleichzeitigen Privatplatzierung soll zur Finanzierung der weiteren Erschließung und Exploration der Mineralgrundstücke des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die gleichzeitige Privatplatzierung wurde durchgeführt, damit NexGen seinen anteiligen Besitzanteil an dem Unternehmen nach Durchführung des Angebots bei etwa 30 % halten kann. Die im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung ausgegebenen Aktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach Abschluss der gleichzeitigen Privatplatzierung. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Aktien im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung sind keine Provisionen oder sonstigen Gebühren zu zahlen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine geltende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten weder angeboten noch verkauft werden.

Die Teilnahme von NexGen an der gleichzeitigen Privatplatzierung stellt eine "Transaktion mit nahestehenden Personen" gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen ist gemäß MI 61-101 von der Verpflichtung befreit, eine formelle Bewertung oder die Zustimmung der Minderheitsaktionäre im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Privatplatzierung einzuholen, da der Marktwert der gleichzeitigen Privatplatzierung gemäß MI 61-101 unter 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt (siehe Abschnitte 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101).-101. Das Unternehmen war aufgrund des Abschlussdatums nicht in der Lage, 21 Tage vor dem Abschlussdatum der gleichzeitigen Privatplatzierung einen Bericht über wesentliche Änderungen gemäß dem " " einzureichen. Die gleichzeitige Privatplatzierung wurde vom Vorstand des Unternehmens genehmigt, wobei die Herren Curyer, Patricio und McFadden ihre Beteiligung an der gleichzeitigen Privatplatzierung offengelegt und sich der Stimme enthalten haben. Das Unternehmen hat in den 24 Monaten vor dem Datum dieser Mitteilung keine Bewertung seiner Wertpapiere oder des Gegenstands der gleichzeitigen Privatplatzierung erhalten oder angefordert.

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) ist ein führendes, global diversifiziertes Uranunternehmen mit umfangreichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden und kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkungen auf steigende Uranpreise bieten. IsoEnergy treibt derzeit sein Larocque East-Projekt im Athabasca-Becken in Kanada voran, wo sich die Hurricane-Lagerstätte befindet, die über die weltweit hochwertigsten angezeigten Uranmineralressourcen verfügt. IsoEnergy verfügt außerdem über ein Portfolio an genehmigten, ehemals produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Lohnverarbeitungsvereinbarung mit Energy Fuels besteht. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können bei entsprechenden Marktbedingungen schnell wieder in Betrieb genommen werden, wodurch IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

IsoEnergy Ltd.

Philip Williams, CEO und Direktor

(833) 572-2333

mailto:info@isoenergy.ca

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die Toronto Stock Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Offenlegung bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "erwartet" oder "erwartet nicht" oder "glaubt" oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden". Diese zukunftsgerichteten Informationen können sich auf die gleichzeitige Privatplatzierung beziehen, einschließlich Aussagen über die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus der gleichzeitigen Privatplatzierung, sowie auf alle anderen Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet oder vorhersieht und die in Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem der Uranpreis und die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich zum Nachteil verändern werden. Obwohl IsoEnergy versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Solche Aussagen geben die aktuellen Ansichten von IsoEnergy in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von IsoEnergy als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: behördliche Entscheidungen und Verzögerungen, die allgemeine Lage an den Aktienmärkten, Nachfrage, Angebot und Preise für Uran sowie die allgemeine wirtschaftliche und politische Lage in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen die betreffende Partei geschäftlich tätig ist. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in den Risikofaktoren im jüngsten Jahresbericht der Geschäftsleitung oder im Jahresinformationsformular von IsoEnergy sowie in anderen Unterlagen von IsoEnergy beschrieben, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. IsoEnergy verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82728Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82728&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA46500E8678Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.