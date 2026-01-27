Teslas Markenwert ist zuletzt um 36 Prozent zurückgegangen -Â das größte Minus im Marken-Ranking von Brand Finance. Besonders bei wichtigen Kennzahlen wie Reputation, Vertrauen oder Coolness ging es für Tesla kräftig bergab. Anfang jedes Jahres veröffentlicht das Beratungsunternehmen Brand Finance sein Ranking der 500 wertvollsten Marken der Welt. Wie üblich liegen auch in der 2026er-Ausgabe Apple (608 Milliarden US-Dollar), Microsoft (565 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
