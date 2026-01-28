Nach einem nervösen Jahresstart rücken Rohstoffe und Energiefragen wieder klar in den Fokus der Kapitalmärkte. Die jüngsten Diskussionen um Handelszölle und geopolitische Abhängigkeiten, die auch das Weltwirtschaftsforum in Davos dominiert haben, sorgen für deutliche Schwankungen. Gleichzeitig eröffnet hohe Volatilität aber auch Chancen. Ob Silber, Kupfer, Nickel, Lithium oder Uran. Diese Metalle sind essenziell für Industrie, Energiewende und Elektromobilität. Ihre wachsende strategische Bedeutung treibt die Preise ordentlich an und wirkt zunehmend als Inflationstreiber in westlichen Volkswirtschaften. Hintergrund sind gestörte Lieferketten, exportpolitische Unsicherheiten und ein angespanntes Angebotsdefizit. In China etwa sollen Solarmodulhersteller begonnen haben, Silbervorräte aufzubauen, da physische Ware kaum noch zu bekommen ist. Die Folge: Der Silberpreis hat sich binnen eines Jahres vervielfacht, die physische Nachfrage übersteigt inzwischen die globale Jahresproduktion deutlich. Anleger sollten hellhörig werden.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de