Alle Augen richten sich auf Silber. Zuletzt kratzte der Preis der Feinunze schon fast an der Marke von 120 US-Dollar. Auch wenn die Tendenzen kurzfristiger Spekulationen zunehmen, so ist eines gewiss: Der Silbermarkt befindet sich in einem anhaltenden und strukturellen Angebotsdefizit. In Summe sind das gute Rahmenbedingungen für bestehende und angehende Produzenten. Global führend in der Silberproduktion und dynamisch in der Entwicklung neuer Vorkommen ist Mexiko. Mit der Aktie von Silver Viper Minerals können Investoren von dieser Konstellation profitieren. Die Gesellschaft unter der Führung eines erfahrenen Managements mit starkem Track Record entwickelt große und qualitativ hochwertige Silberliegenschaften im mittelamerikanischen Land. Mit weiteren Fortschritten entstehen zudem Übernahmephantasien.Den vollständigen Artikel lesen ...
