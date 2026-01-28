+122% in 12 Monaten: Dieses kritische Metall übertrifft Gold als sicheren Hafen, Chariot Resources profitiert

Anzeige / Werbung

Die Marktentwicklungen im vergangenen Jahr deuten auf eine tektonische Verschiebung in der Welt der Rohstoffinvestitionen hin. Während Gold (+83%) seine traditionelle Rolle als Krisenwährung behauptet, positioniert sich Lithium mit +122% (Stand: 27. Januar 2026) als der neue Star am Rohstoffhimmel. Die Rallye könnte weitergehen, denn die fundamentale Angebots- und Nachfragedynamik des Batteriemetalls dürfte eine Outperformance gegenüber Gold zur Folge haben wird.

Nach einer Phase der Preiskorrektur in den Jahren 2024 und 2025, die durch einen vorübergehenden Angebotsüberschuss geprägt war, signalisieren aktuelle Daten den Beginn eines neuen Superzyklus für Lithium. Die globale Energiewende und der unaufhaltsame Hochlauf der Elektrofahrzeugproduktion führen dazu, dass die Nachfrage das Angebot voraussichtlich ab Mitte 2026 wieder übersteigen wird.

Fundamentale Verschiebung der Marktlogik

Der Goldpreis profitiert derzeit primär von geopolitischen Unsicherheiten und Spekulationen über Zinsschritte der US-Notenbank Federal Reserve. Seine Rolle bleibt die des "sicheren Hafens". Lithium hingegen ist ein Wachstumsrohstoff, dessen Wert direkt an die industrielle Transformation der Weltwirtschaft gekoppelt ist.

Marktforscher von Discovery Alert prognostizieren, dass der Lithiumpreis, gemessen in Yuan pro Tonne, im Jahresverlauf 2026 signifikante Aufwärtspotenziale aufweist. Die Spanne der Erwartungen reicht von 140.000 bis hin zu 200.000 CNY pro Tonne, angetrieben durch die Notwendigkeit, neue, kostspieligere Produktionskapazitäten zu erschließen, um die Lücke zu schließen.

Chariot Resources: Strategische Positionierung im Lithium-Markt

In diesem dynamischen Umfeld rücken Explorations- und Entwicklungsunternehmen wie?Chariot Resources (WKN: A3EWMX |?ISIN: AU0000294498)?in den Fokus strategisch denkender Investoren. Chariot verfolgt eine disziplinierte "Dual-Track-Strategie", um von beiden Seiten des globalen Marktes zu profitieren:

Nordamerikanische Versorgungssicherheit (USA):?Das Herzstück des Portfolios ist das Resurgent-Projekt in der McDermitt-Caldera, einer der weltweit größten bekannten Lithium-Tonstein-Lagerstätten. Die US-Regierung hat durch den "Inflation Reduction Act" (IRA) und hohe Subventionen für lokale Batterielieferketten ein klares politisches Signal gesendet. Chariots Assets in Nevada und Wyoming sind daher von nationalstrategischer Bedeutung. Das Unternehmen prüft aktiv ein separates US-Listing, um direkten Zugang zu den dortigen Kapitalmärkten zu erhalten.

Schnelle Kommerzialisierung (Nigeria):?Um kurzfristigere Cashflows zu generieren, fokussiert sich Chariot auf seine hochgradigen Hard-Rock-Vorkommen in Nigeria. Eine strategische Partnerschaft, die im Januar 2026 durch eine Absichtserklärung mit dem chinesischen Handelshaus Jinjianqiao besiegelt wurde, unterstreicht die Ernsthaftigkeit dieses Ansatzes. Die Vereinbarung umfasst potenzielle Finanzierungen, technische Unterstützung und Abnahmeverträge und minimiert so das Markteinführungsrisiko.

Fazit für Investoren

Das Jahr 2026 zwingt Anleger zu einer Neubewertung traditioneller Rohstoff-Portfolios. Die fundamentale Logik spricht für Lithium als den Rohstoff der Dekarbonisierung. Somit bietet das kritische Mineral ein Wachstum, das Gold in dieser Phase der industriellen Entwicklung nicht mehr leisten kann. Unternehmen mit global diversifizierten und strategisch relevanten Projekten wie die von Chariot Resources sind in einer guten Ausgangslage, um von der erwarteten Preissteigerungswelle möglicherweise zu profitieren.

-

Quellen:

https://discoveryalert.com.au/lithium-market-2026-battery-metal-investment-dynamics/#:~:text=The%20lithium%20market%202026%20outlook,operations%20through%20the%20transition%20period.&text=Production%20economics%20during%20market%20transitions,to%20production%20as%20prices%20recover.

https://de.tradingeconomics.com/commodity/lithium





Disclaimer/Risikohinweis Chariot Resources

Interessenkonflikte: Mit Chariot Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Chariot Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Chariot Corporation können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Chariot Resources einsehen: https://www.chariotcorporation.com/utilities/privacy



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Chariot Corporation vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen?

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post +122% in 12 Monaten: Dieses kritische Metall übertrifft Gold als sicheren Hafen, Chariot Resources profitiert appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000294498