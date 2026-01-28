© Foto: Dall-EAmazon hat in einer versehentlich versendeten E-Mail "organisatorische Veränderungen" in seiner Cloud-Sparte bestätigt, wie aus einer Nachricht hervorgeht, die CNBC einsehen konnte.Amazon steht offenbar vor einer weiteren Runde von Entlassungen, von der diesmal die Cloud-Sparte betroffen sein könnte. In einer internen E-Mail, die versehentlich an Mitarbeiter gesendet wurde, bestätigte der Konzern "organisatorische Veränderungen", von denen auch die Amazon Web Services (AWS) betroffen sind. In der von Colleen Aubrey, Senior Vice President für angewandte KI-Lösungen bei AWS, verfassten Nachricht werden die schwierigen, aber "durchdachten" Entscheidungen erwähnt, die getroffen wurden, um die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE