St. Gallen - Die Tätigkeit eines Verwaltungsrats (VR) ist mitentscheidend für den Erfolg eines Unternehmens. Der VR ist verantwortlich für die strategische Ausrichtung, die Überwachung der Geschäftsführung und die Sicherstellung der nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Allerdings gibt es zahlreiche Herausforderungen, die eine effektive VR-Arbeit erschweren können. Besonders problematisch sind eine fehlende Leistungskultur innerhalb des Rats, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab