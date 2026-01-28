Suhr - Im Sinne einer rechtzeitigen Nachfolgeregelung hat Rudolf Obrecht nach 13 Jahren Amtszeit per 1. Januar 2026 die Verantwortung als Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates der F.G. Pfister Holding AG an Roland Zaugg übergeben. Obrecht wird weiterhin im Verwaltungsrat der F.G. Pfister Holding AG bleiben. Zaugg ist gelernter Lastwagenmechaniker und hat zusätzlich ein Studium zum Wirtschaftsingenieur (FH) absolviert. Seine berufliche Karriere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
