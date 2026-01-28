Anzeige
Mittwoch, 28.01.2026
Warum Kupfer und Silber aus Nevada plötzlich wieder im Fokus stehen könnten
WKN: A3C8EG | ISIN: CA26871G1054
28.01.26 | 08:48
0,630 Euro
+0,32 % +0,002
Suneal Sandhu
28.01.2026 07:37 Uhr
Die Lithium-PEA, die der Markt übersehen hat - warum EMP Metals bereits 2024 ein Weltklasse-Asset definiert hat!!

Lange bevor Lithiumpreise anzogen, lange bevor der Markt über strukturelle Angebotsengpässe sprach und lange bevor Schlagzeilen in den Sektor zurückkehrten, hatte EMP Metals bereits die entscheidende Arbeit erledigt.

Das Unternehmen veröffentlichte eine Preliminary Economic Assessment (PEA).

Und die Kennzahlen waren außergewöhnlich.

Im Januar 2024 legte EMP Metals eine PEA für das Viewfield Lithium-Sole-Projekt in Saskatchewan vor - eine Studie, die eines der wirtschaftlich robustesten Lithium-Sole-Projekte Nordamerikas aufzeigte.

Damals blieb die Reaktion des Marktes verhalten.

Heute - mit wieder anziehenden Lithiumpreisen und klarer operativer Umsetzung - verdient diese PEA eine neue, ernsthafte Neubewertung.