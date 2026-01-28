Die Rally an den Weltbörsen setzt sich fort. So hat der S&P 500 gestern ein weiteres Rekordhoch markiert. Ganz so weit ist der Magnificent 7 Index, in dem Apple, Alphabet, Microsoft, Meta, Tesla, Nvidia und Amazon vertreten sind, noch nicht. Bei den sieben Tech-Riesen waren die Kursbewegungen zuletzt etwas verhaltener, was angesichts der Hausse der Vorjahre verständlich ist. Die Konzerne arbeiten aber weiter akribisch daran, technologisch führend zu bleiben. So hat sich etwa Nvidia mit einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär