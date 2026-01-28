Der Hang Seng hat es geschafft. Nach einer monatelangen Konsolidierung ist der Index am Mittwoch aus dieser ausgebrochen und hat ein neues Hoch markiert. Damit notiert er nun auf dem höchsten Stand seit Juli 2021. Die nächste Welle der chinesischen KI-Rally hat offiziell begonnen, dennoch ist es noch nicht zu spät, um einzusteigen.Erst am Dienstag hatte DER AKTIONÄR betont, dass die Chancen für ein neues Hoch im Hang Seng enorm gut stehen. Nur einen Tag später ist das Break da. Für den entscheidenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
