Mit dem Einstieg der Ökofen-Mutter OR Impact Holding beim Batteriespeicheranbieter Sunlumo, sollen neue Lösungen an der Schnittstelle zwischen grüner Heiztechnik, Photovoltaik, Energiemanagement und Speichern entstehen. Die OR Impact Holding, Eigentümerin des Pelletskesselherstellers Ökofen, steigt beim österreichischen Unternehmen Sunlumo Technology GmbH ein. Sunlumo ist Vertriebspartner des chinesischen Batteriespeicherherstellers Sigenergy für Südosteuropa. Kurz vor Weihnachten 2025 gab die OR ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver