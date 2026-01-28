Pioneer Credit erschließt europäische Märkte mit Börsennotierung in Frankfurt

Anzeige / Werbung

Pioneer Credit Limited (ISIN: AU000000PNC0) hat einen entscheidenden Schritt auf die europäische Bühne gemacht: Die Aktien des Unternehmens werden nun an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Tickersymbol OPI gehandelt. Damit beginnt ein neues Kapitel für den an der ASX notierten Forderungskäufer und eröffnet europäischen Investoren einen direkteren und kosteneffizienteren Zugang zu Investitionen in das Unternehmen - während ihrer eigenen Handelszeiten.

Die Doppelnotierung ist mehr als eine symbolische Expansion - sie ist ein gezielter Schritt zur Verbreiterung der Aktionärsbasis in einer Region, die mit dem Geschäftsmodell des Forderungskaufs bestens vertraut ist. Für Pioneer, dessen konservative Finanzpolitik das Unternehmen oft von Wettbewerbern abgehoben hat, könnte diese zusätzliche Sichtbarkeit zur rechten Zeit kommen.

Kapitalmarktstrategie nimmt Gestalt an

Zur Unterstützung seiner kontinentalen Ambitionen hat Pioneer die in Deutschland ansässige Dr. Reuter Investor Relations beauftragt. Die Ernennung unterstreicht die Absicht des Unternehmens, echte Dynamik bei europäischen institutionellen und privaten Investoren aufzubauen.

"Viele dieser Investoren sind mit dem Forderungskaufsektor vertraut, der sowohl in Europa als auch in Amerika stark vertreten ist", erklärte das Unternehmen. Geschäftsführer Keith John ergänzte: "Wir freuen uns, europäischen Investoren einen einfacheren Zugang zu Pioneer zu ermöglichen. Das Unternehmen ist im Vergleich zu vielen internationalen Wettbewerbern im Forderungskaufsektor gut positioniert. Gegenüber diesen Wettbewerbern wird Pioneer zu einer attraktiven Ertragsbewertung gehandelt und weist gleichzeitig eine konservativere Bilanz sowie ein geringeres Verschuldungsprofil auf als viele andere."

Zu den an Frankfurter und deutschen Börsen gehandelten börsennotierten Wettbewerbern von Pioneer Credit zählen unter anderem Axactor ASA (ISIN: NO0010840515), PRA Group (ISIN: US69354N1063) und Hoist Finance (ISIN: SE0006887063).

Analysten stützen die Bewertung

Das Interesse der Investoren dürfte durch unabhängige Bestätigungen zusätzlich beflügelt werden. Ende Oktober erhöhte Canaccord Genuity seine Bewertung von Pioneer um 25% und hob das 12-Monats-Kursziel auf 1,09 AUD an. Der Broker bestätigte zudem seine "Buy"-Empfehlung und verwies auf verbesserte Finanzierungskonditionen, stärker als erwartete Forderungseinzüge sowie günstige makroökonomische Signale in Australien.

Der Bewertungsschritt folgte auf die Nachricht, dass Pioneer seine vorrangige Fremdkapitalfazilität in Höhe von 275 Millionen US-Dollar zu BBSW + 450 Basispunkten refinanziert hatte - 100 Basispunkte günstiger als zuvor. Laut Canaccord-Analyst Lachlan Woods sollte dieser Schritt jährliche Vorsteuerersparnisse von rund 2,5 Millionen US-Dollar bringen. "Wir erhöhen unsere Annahmen zu den Barmittelzuflüssen", schrieb er, "und senken zugleich unsere Schätzungen zu den Finanzierungskosten nach der heutigen Ankündigung der Refinanzierung der vorrangigen Fremdfinanzierung."

Prognose bestätigt, Wachstum durch Fundamentaldaten gestützt

Pioneer prognostiziert für das Geschäftsjahr 2026 einen gesetzlichen Nettogewinn nach Steuern von "mindestens 18 Millionen US-Dollar". Die Schätzung von Canaccord liegt mit 19,1 Millionen US-Dollar sogar noch höher. Diese Perspektive wird durch einen erwarteten Anstieg der Akquisitionen von Forderungsportfolios (Purchased Debt Portfolios, PDP) untermauert - auf mehr als 80 Millionen US-Dollar gegenüber 69 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Die Konsumentenkreditmärkte zeigen Anzeichen von Stabilität, und Rückschlüsse aus dem Wettbewerbsumfeld deuten auf Rückenwind in Form geringerer Kreditausfälle und schneller als erwarteter Rückzahlungen hin. "In Verbindung mit weiterhin positiven wirtschaftlichen Indikatoren sehen wir Pioneer gut positioniert für das Geschäftsjahr 2026 und haben mehr Vertrauen in die NPAT-Prognose des Managements", fügte Canaccord hinzu.

Europäischer Investorenmarkt

Dr. Eva Reuter ist überzeugt, dass die Notierung nicht unbemerkt bleiben wird. "Australische Unternehmen mit Zweitnotierungen an der Frankfurter Wertpapierbörse haben zunehmend Interesse bei europäischen privaten und institutionellen Investoren geweckt", sagte sie. "Die Region beherbergt eine große Zahl anspruchsvoller Investoren mit starkem Fokus auf Bewertungsdisziplin und Bilanzstärke."

Für Reuter ist der Schritt von Pioneer nach Frankfurt folgerichtig: "Pioneers etablierte operative Historie, das defensive Ertragsprofil und die konservative Verschuldung positionieren das Unternehmen global gut innerhalb seines Sektors. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen dabei zu unterstützen, seine Bekanntheit und den Dialog auf den europäischen Kapitalmärkten auszubauen und eine starke europäische Investorenbasis zu entwickeln."

Auch wenn die Doppelnotierung die Fundamentaldaten von Pioneer nicht verändert, erweitert sie doch den Blickwinkel, durch den das Unternehmen wahrgenommen - und möglicherweise bewertet - wird. Der disziplinierte Ansatz bei Verschuldung, Gewinnwachstum und Investor Relations könnte auf europäisches Kapital treffen, das nach unterbewerteten, cashflow-starken Finanzdienstleistungsunternehmen sucht.

Mit einer gestärkten Bilanz und erweitertem Investorenzugang scheint Pioneer bereit zu sein, seine Geschichte einem breiteren Publikum zu präsentieren.

__________

Quellen:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-pioneer-credit-limited-pioneer-nimmt-den-handel-an-der-frankfurter-wertpapierboerse-auf/5017464

Lassen Sie sich in den Verteiler für Pioneer Credit oder Nebenwerte eintragen

Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler

Pioneer Credit" oder "Nebenwerte".

Pioneer Credit

Land: Australien

ISIN: AU000000PNC0

https://pioneercredit.com.au

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Pioneer Credit existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Pioneer Credit. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Pioneer Credit können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Pioneer Credit einsehen: https://pioneercredit.com.au/for-business/shareholders/news-and-announcements/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Pioneer Credit vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Pioneer Credit erschließt europäische Märkte mit Börsennotierung in Frankfurt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000PNC0,US69354N1063,SE0006887063,NO0010840515