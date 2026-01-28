Zürich - Der Schweizer Franken bleibt am Mittwoch als «sicherer Hafen» gefragt. Am Mittwochmorgen notiert er gegenüber dem Euro und US-Dollar weiterhin nahe der am Vortag erzielten Höchstwerte. Die Dollar-Schwäche hält dabei weiter an. Zum Schweizer Franken notiert die US-Währung am Mittwochmorgen bei 0,7653 Franken nach 0,7667 am Vorabend gehandelt. Am Vortag war der Greenback bis auf einen Tiefstwert von 0,7605 Franken abgesackt. Auch der Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
