Erst Apple, jetzt Meta: Der Glas- und Glasfaserpionier Corning rückt ins Zentrum des globalen KI-Investitionsbooms. Milliardenschwere Verträge mit Hyperscalern treiben Wachstum, Kursfantasie und strategische Bedeutung des US-Konzerns an. Kommen Anleger an der Aktie vorbei? Corning Incorporated ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich auf die Materialwissenschaft spezialisiert hat und vor allem für seine bahnbrechenden Innovationen in der Glas- und Keramiktechnologie bekannt ist. Mit Hauptsitz in Corning, New York, bedient das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de