Motorola wird das fortschrittliche Cover-Material in seinem faltbaren Gerät der nächsten Generation verwenden.

Corning Incorporated (NYSE: GLW) hat heute die Markteinführung von Corning Gorilla Glass Ceramic 3 angekündigt, dem bisher widerstandsfähigsten Gorilla Glass Ceramic-Materials des Unternehmens. Gorilla Glass Ceramic 3 wurde entwickelt, um die Widerstandsfähigkeit eines Geräts über seine gesamte Lebensdauer hinweg zu verbessern und kommt in Motorolas neuem Razr Fold-Gerät zum Einsatz.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260227517490/de/

Corning Gorilla Glass Ceramic 3 is the toughest Gorilla Glass Ceramic ever made.

"Wir entwickeln unsere Materialien mit Blick auf Langlebigkeit, nicht nur auf die anfängliche Leistung", sagte Lori Hamilton, Division Vice President Business Technology Director, Corning Gorilla Glass. "Mit unserer unübertroffenen Expertise in der Glas- und Keramikwissenschaft haben wir Gorilla Glass Ceramic 3 so konzipiert, dass es eine gleichbleibende, zuverlässige Widerstandsfähigkeit bietet, die sich über die Zeit bewährt."

Verbrauchergeräte müssen routinemäßig einer Vielzahl von harten, schonungslosen Oberflächen standhalten, weshalb realistische Tests unerlässlich sind. Um die Strapazierfähigkeit unter Alltagsbedingungen genau zu beurteilen, testet Corning seine innovativen Abdeckmaterialien auf verschiedenen Oberflächen, die Umgebungen aus der Praxis möglichst genau nachbilden.

In Labortests von Corning zeigte Gorilla Glass Ceramic 3 eine herausragende Sturzfestigkeit und überstand Stürze aus mehr als zwei Metern Höhe auf betonähnliche Oberflächen eine der härtesten Aufprallflächen für Verbrauchergeräte. Diese Ergebnisse unterstreichen die Fähigkeit des Materials, Geräte besser vor den Unfällen des Alltags zu schützen.

Gorilla Glass Ceramic 3 zeigte auch bei wiederholten Stürzen deutliche Vorteile. In Labortests von Corning überstand das Material mindestens 20 aufeinanderfolgende Stürze aus einem Meter Höhe auf asphaltähnliche Oberflächen eine weitere Fläche, auf die Geräte häufig fallen. Im Gegensatz dazu versagte ein konkurrierendes Aluminosilikatglas in der Regel bereits beim ersten Sturz, was die Vorteile der langfristigen Strapazierfähigkeit durch die Glaskeramiktechnologie von Corning unterstreicht.

"Verbraucher erwarten, dass ihre Handys dem täglichen Gebrauch standhalten", sagte Leo Liu, Vice President of Product Development bei Motorola. "Die Integration von Gorilla Glass Ceramic 3 in das Razr Fold macht unser Design widerstandsfähiger und unterstützt unser Ziel, Geräte zu liefern, auf deren Langlebigkeit sich die Verbraucher verlassen können."

Führende globale Gerätehersteller wie Motorola schützen bereits Milliarden von Geräten weltweit durch Corning Gorilla Glass. Durch die Kombination der fortschrittlichen Glaskeramiktechnologie von Corning mit dem renommierten Produktdesign von Motorola wird das Razr Fold-Gerät das erste auf dem Markt erhältliche Smartphone sein, das mit Gorilla Glass Ceramic 3 ausgestattet ist und den Verbrauchern somit mehr Sicherheit im Alltag bietet.

Motorola präsentiert seine neuesten Technologien, einschließlich Razr Fold, vom 2. bis 5. März auf dem Mobile World Congress 2026 in Halle 3 im Messezentrum Fira Gran Via am Stand Nr. 3N30.

Über Corning Incorporated

Corning www.corning.com ist eines der weltweit führenden Innovationsunternehmen auf dem Gebiet der Materialwissenschaft mit einer 175-jährigen Bilanz an lebensverändernden Erfindungen. Corning nutzt sein beispielloses Fachwissen in Glas, Keramik und optischer Physik, neben seinen Kompetenzen in der Fertigung und Konstruktion, um kategoriebestimmende Produkte zu entwickeln, die die Industrie verändern und das Leben der Menschen verbessern. Cornings Erfolg basiert auf kontinuierlichen Investitionen in die Forschung und Entwicklung, der einzigartigen Kombination von Material- und Prozessinnovation und engen, vertrauenswürdigen Beziehungen mit Kunden, die in ihren jeweiligen Branchen weltweit führend sind. Dank seiner vielseitigen und synergetischen Ressourcen kann sich Corning an sich verändernde Marktbedürfnisse anpassen, während das Unternehmen seinen Kunden dabei hilft, neue Chancen in dynamischen Industrien wahrzunehmen. Corning ist derzeit in den Marktsektoren optische Kommunikation, mobile Verbraucherelektronik, Display, Automobil, Solar, Halbleiter und Biowissenschaften tätig.

