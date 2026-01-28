© Foto: Bart van Overbeeke FotografieASML hat neue Zahlen vorgelegt, mit Rekordaufträgen und einem überraschend optimistischen Ausblick. Zusätzlich kündigt ASML ein Aktienrückkauf an.Der niederländische Halbleiterausrüster ASML hat die Erwartungen der Märkte deutlich übertroffen. Getrieben vom anhaltenden Boom rund um Künstliche Intelligenz meldete der Konzern im vierten Quartal 2025 einen Rekord bei den Auftragseingängen und legte zugleich einen überraschend robusten Ausblick für das Jahr 2026 vor. Rekordbestellungen sorgen für Paukenschlag Besonders im Fokus der Anleger standen die Auftragseingänge, die als Frühindikator für die künftige Geschäftsentwicklung gelten. Diese beliefen sich im vierten Quartal auf 13,2 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen
