DJ Delta bestellt bei Airbus 31 Großraumflugzeuge fest

DOW JONES--Delta hat bei Airbus 31 Flugzeuge fest bestellt, um auf der Langstrecke zu expandieren. Die US-Fluggesellschaft hat 16 Maschinen des Modells A330-900 und 15 A350-900 bestellt, wie der Hersteller Airbus mitteilte. Nach der Auslieferung der Maschinen werde die Delta-Flotte an Großraummaschinen 55 A330neo und 79 A350 umfassen.

Delta Air Lines betreibt der Mitteilung zufolge derzeit mehr als 500 Airbus-Flugzeuge aus allen Produktfamilien, vom A220 bis zum A350-900. Der aktuelle Auftragsbestand von Delta bei Airbus umfasst rund 200 Flugzeuge, darunter auch das Modell A350-1000.

January 28, 2026

