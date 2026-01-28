© Foto: DALL*EMichael Burry bekennt sich zu GameStop - und die Meute rastet aus: Call-Volumen explodiert, Millionen Aktien wechseln den Besitzer. Die Meme-Wucht von 2021 ist zurück.Michael Burry hat mit einem neuen Substack-Beitrag einen der größten GameStop-Kaufanstürme seit Jahren ausgelöst. Der "Big Short"-Investor bestätigte am Montag erstmals wieder eine aktive Position in der Aktie - und brachte damit den Retail-Handel sofort in Bewegung. Der Effekt erinnert an die Phase unmittelbar nach der strategischen Hinwendung von GameStop zu Bitcoin, als der Kurs zuletzt ähnlich impulsiv reagiert hatte. Direkt nach Burrys Post sprang die Aktivität explodierend an: Das Call-Volumen erreichte am Montag über …Den vollständigen Artikel lesen
