Zürich - Ein Indikator für die Schweizer Konjunktur ist im Januar in den negativen Bereich gefallen. Schuld daran war wohl die Grönlandkrise. Der sogenannte UBS-CFA-Indikator sank im Januar auf -4,7 Punkten von +6,0 Punkten im Dezember, wie die Grossbank UBS am Mittwoch mitteilte. Sie erstellt den Indikator, der auf einer Umfrage unter Experten basiert, zusammen mit der CFA Society Switzerland jeden Monat. Der Index hatte im vergangenen Jahr wegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab