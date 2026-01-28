Der Update-Call mit TPG-CEO Benner bot zusätzliche Klarheit über die geplante Übernahme von AEP GmbH und ermöglichte eine differenzierte Bewertung der Transaktionsökonomie. Obwohl die endgültigen Konditionen noch nicht bekannt gegeben wurden, verdeutlichten die Gespräche AEPs Positionierung als regulierter pharmazeutischer Großhändler mit strukturell niedrigen Margen. Das potenzielle Käuferuniversum ist begrenzt, da strategische Wettbewerber aufgrund von wettbewerbsrechtlichen Beschränkungen weitgehend ausgeschlossen sind, was die Wahrscheinlichkeit von Bewertungsprämien verringert. Basierend auf Branchenbenchmarks werden die Transaktionsmultiplikatoren voraussichtlich niedrig bleiben, im Bereich von 3,0-4,5x EBITDA. Dies impliziert einen angenommenen Unternehmenswert von ungefähr 60-90 Mio. EUR (mwb est.), was mit TPGs disziplinierter M&A-Strategie übereinstimmt. Basierend auf realistischen Annahmen erwarten wir, dass dies eine ertragssteigernde Transaktion sein wird. Bis endgültige Details zu den Transaktionskonditionen und regulatorischen Rahmenbedingungen verfügbar sind, belassen wir unsere Prognosen unverändert. Wir bestätigen unser Kursziel von 19,50 EUR und behalten unsere Kaufempfehlung bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-platform-group-se-co-kgaa
© 2026 mwb research