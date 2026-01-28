Der US-Automobilkonzern Ford hat im Zuge seiner Neuausrichtung die langjährige Topmanagerin Lisa Drake zur Chefin von Ford Energy ernannt. Sie soll das neue Geschäftsfeld für stationäre Batteriespeicher aufbauen. Im Dezember hatte Ford eine strategische Neuausrichtung seines Geschäfts mit Elektroautos und Batterien bekanntgegeben, im Zuge dessen u.a. die bereits pausierte Produktion des F-150 Lightning komplett gestoppt und Abschreibungen in Höhe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net