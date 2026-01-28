© Foto: Jennifer Briggs - picture alliance / ZUMA Press WireHinter den Kulissen verdichten sich Signale für einen historischen Schritt von SpaceX. Investoren und Banken bringen sich in Stellung, die Märkte reagieren nervös.Gerüchten zufolge prüft SpaceX einen Börsengang Mitte Juni 2026 und könnte dabei bis zu 50 Milliarden US-Dollar einsammeln, wie die Financial Times unter Berufung auf mit den Überlegungen vertraute Personen berichtet. Die Bewertung des Raumfahrt- und Satellitenunternehmens würde demnach bei rund 1,5 Billionen US-Dollar liegen und den Börsengang zu einem der größten Deals der Geschichte machen. Reuters konnte den Bericht zunächst nicht unabhängig verifizieren, während SpaceX auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur nicht reagierte. …Den vollständigen Artikel lesen
