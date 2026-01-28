Die BioNTech-Aktie meldet sich 2026 eindrucksvoll zurück. Seit Jahresbeginn liegt der Titel um rund 23% im Plus, notiert bei knapp 120 US$ und zählt damit zu den auffälligen Gewinnern an der Börse. Beginnen Anleger wieder, der Aktie nach langer Durststrecke eine Zukunft jenseits des Corona-Booms zuzutrauen? Top-Nachricht aus den USA Vor wenigen Tagen haben die Mainzer eine gute Nachricht verkündet: BioNTech hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de