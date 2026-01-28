Mit einem Kursverlust von -5% ist die LVMH-Aktie am Mittwochmorgen der größte Verlierer im EuroStoxx 50 und fällt auf ein neues 3-Monatstief. Haben die Quartalszahlen des Luxusgüterkonzerns so enttäuscht und was bedeutet das nun für Anleger? Kein gutes Jahr 2025 war wahrlich kein gutes Jahr für den französischen Luxusgütergiganten. Der Handelskonflikt mit den USA, die schwache Konjunktur in China und der recht starke Euro machten LVMH allesamt zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
